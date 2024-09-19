NVIDIA GeForce RTX 4090 и 4090D будут сняты с производства в следующем месяце
NVIDIA готовится снять с производства свои флагманские видеокарты GeForce RTX 4090 и RTX 4090D перед выпуском RTX 5090 и RTX 5090D - графических процессоров следующего поколения. Производство данных карт будет прекращено в октябре, а дефицит поставок ожидается в ноябре.
Китайские источники сообщают, что NVIDIA и ее партнеры планируют прекратить производство графических процессоров RTX 4090 и RTX 4090D. Акцент будет сделан на представлении графических процессоров следующего поколения.
Постепенное снятие с производства позволит производителям видеокарт сосредоточиться на разработке новых моделей. Необходимо быть готовыми к дефициту запасов после снятия с производства и возможному росту цен на рынке.
NVIDIA GeForce RTX 4090 был одним из самых производительных процессоров в линейке RTX 40, но был превзойден по стоимости моделями "SUPER".
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