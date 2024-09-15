Компания AOC представила новую серию игровых мониторов GAMING G4, которая предназначена для бюджетных геймеров. Серия включает в себя четыре модели с диагональю 27 и 32 дюйма, предлагающих высокую частоту обновления и быстрое время отклика. Мониторы оснащены различными разрешениями, включая FHD и QHD, и предлагают плоские и изогнутые панели. Цена на каждую модель составляет от 23000 рублей.

Модель C27G4ZXU является одной из наиболее интересных в серии. Она оснащена 27-дюймовой VA-панелью с изогнутым дизайном и имеет частоту обновления до 280 Гц и время отклика 1 мс GtG. Монитор обладает контрастностью 4000:1, яркостью до 300 нит и встроенными динамиками. Он также имеет 4x порта USB 3.2 для подключения периферийных устройств.

Вторая и третья модели, CQ27G4X и Q27G4XF, имеют разрешение 2560x1440p и 27-дюймовую панель. CQ27G4X оснащен изогнутой панелью VA с частотой обновления до 180 Гц, а Q27G4XF — IPS-панелью с такой же частотой обновления. Оба монитора обеспечивают время отклика 0,5 мс MPRT и поддержку HDR10.

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Четвертая модель, AOC GAMING CQ32G4VE, оснащена 32-дюймовой панелью Fast VA с разрешением 2560x1440p и частотой обновления до 180 Гц. Монитор имеет плоскую панель и неэргономичную, но прочную подставку.

Все модели GAMING G4 имеют функцию MBR Sync, которая синхронизирует подсветку с частотой обновления для уменьшения размытости. Кроме того, мониторы поддерживают различные игровые технологии, такие как Low Input Lag, Dynamic Dial Point, Shadow Control и Frame Counter. Все эти функции можно настроить через меню AOC G-Menu в соответствии с потребностями пользователя.