Компания Beelink представила новый мини-ПК SER9, оснащенный топовым APU AMD Ryzen 9 AI HX 370, по цене $999 в США. Этот мини-ПК стал одним из первых, использующих архитектуру APU Ryzen AI 300 от AMD, которая получила популярность среди производителей ноутбуков.

Мини-ПК Beelink SER9 предлагает высокую производительность и отличные возможности охлаждения, что делает его привлекательным для игр и интенсивных задач. Он оснащен APU AMD Ryzen 9 AI HX 370, который включает четыре ядра Zen 5 и восемь Zen 5c, а также iGPU Radeon 890M «RDNA 3.5» с возможностью разгона до 2900 МГц. Из результатов бенчмарков видно, что мини-ПК обеспечивает высокую производительность в играх, например, в Black Myth: Wukong достигает 70-90 FPS.

Кроме того, мини-ПК оснащен 32 ГБ памяти LPDDR5X-7500 и двумя слотами M.2 2280 PCIe 4.0x4, способными поддерживать до 4 ТБ памяти. В нем также присутствует разнообразие интерфейсов, включая USB-порты, HDMI, вход для наушников, порт LAN и поддержку WiFi 6 и Bluetooth 5.2.

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Производительность процессора также впечатляет: встроенный APU Ryzen 9 AI HX 370 набирает высокие баллы в тестах Cinebench R23. Охлаждение осуществляется с помощью системы MSC2.0 с большим вентилятором на нижней панели, которая работает практически бесшумно.

Мини-ПК SER9 от Beelink имеет схожий дизайн с предыдущими моделями и поставляется в различных цветах. Его размеры составляют 135x135x44,7 мм. Ожидается, что устройство будет иметь высокую производительность благодаря использованию платформы AMD Strix Point.