APU AMD Ryzen Z2 Extreme, оснащенный ядрами Zen 5 и RDNA 3.5, будет выпущен в начале 2025 года и станет основой для нового поколения игровых портативных компьютеров. В данный момент производительность портативных компьютеров сравнима с настольными ПК, поэтому потребность в более мощном APU сохраняется. AMD планирует увеличить производительность и время автономной работы портативных компьютеров с помощью Ryzen Z2 Extreme.

На выставке IFA 2024 компания Acer представила свой новый портативный компьютер Nitro 7, работающий на базе AMD Ryzen 7 8840HS. Однако AMD планирует выпустить Ryzen Z2 Extreme в 2025 году, чтобы повысить производительность и время автономной работы портативных компьютеров. Jack Huynh, старший вице-президент и генеральный менеджер отделения вычислительной и графической техники AMD, выразил заинтересованность в создании портативных компьютеров, способных играть в графически насыщенные игры в течение трех часов. С выходом Ryzen Z2 Extreme ожидается, что портативные компьютеры будут одновременно мощными и энергоэффективными.

APU AMD Ryzen Z2 Extreme будет оснащен гибридной комбинацией ядер Zen 5 и Zen 5c, включающей 3 ядра Zen 5 и 5 ядер Zen 5c. Кроме того, будет представлен стандартный APU Z2, которым, вероятно, будет являться ребрендинг APU Ryzen 8040U «Hawk Point». ASUS, Lenovo и другие производители, использующие чип Z1 Extreme, могут обновить свои портативные компьютеры до Z2 Extreme в 2025 году. Также стоит отметить, что производители, использующие APU AMD Zen 4, такие как Zotac и Antec, могут представить новые модели с Ryzen Z2 Extreme.



