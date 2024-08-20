Американская компания Alienware, суббренд Dell, представила новый игровой монитор AW2725QF, который уже сейчас доступен для приобретения по всему миру. Данный монитор оснащен двумя режимами разрешения и предназначен для профессиональных геймеров и энтузиастов. Игроки могут выбирать между разрешением 4K@180 Гц или FHD@360 Гц в зависимости от своих предпочтений и потребностей.

Монитор AW2725QF имеет диагональ 27 дюймов и IPS-панель с истинной 10-битной глубиной цветов, что позволяет отображать до 1,07 миллиарда цветов. Он обеспечивает пиксельную плотность 163 пикселя на дюйм и широкий цветовой охват DCI-P3 95% с высокой точностью цветопередачи Delta E2. Также монитор поддерживает HDR и технологию Dolby Vision, что позволяет отображать яркие детали и создавать впечатляющий визуальный опыт. Кроме того, монитор оснащен технологией ComfortView Plus, которая снижает усталость глаз и позволяет играть дольше без вреда для здоровья.

Одно из основных преимуществ монитора AW2725QF - это его низкое время отклика в размере всего 0,5 мс GtG, что обеспечивает быстрое переключение кадров без размытости или призраков. Помимо этого, монитор совместим с технологией NVIDIA G-Sync, которая помогает уменьшить разрывы на экране и сделать игровой процесс более плавным.

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Кроме подключения к ПК, данный монитор также поддерживает консоли. У него имеется HDMI 2.1 порт, который обеспечивает разрешение 4K@120 Гц и поддерживает VRR и автоматическую низкую задержку для отзывчивого игрового опыта на консолях. Кроме того, монитор оснащен эргономичной подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота, чтобы каждый пользователь смог найти наиболее удобную позицию для игры.

Игровой монитор Alienware AW2725QF уже поступил в продажу по всему миру. Его цена составляет 599,99 долларов США.