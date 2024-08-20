Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Alienware представила игровой монитор AW2725QF с двумя режимами разрешения - 4K@180 Гц и FHD@360 Гц

Монитор имеет диагональ 27 дюймов и предназначен для профессиональных геймеров и энтузиастов.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Американская компания Alienware, суббренд Dell, представила новый игровой монитор AW2725QF, который уже сейчас доступен для приобретения по всему миру. Данный монитор оснащен двумя режимами разрешения и предназначен для профессиональных геймеров и энтузиастов. Игроки могут выбирать между разрешением 4K@180 Гц или FHD@360 Гц в зависимости от своих предпочтений и потребностей.

Монитор AW2725QF имеет диагональ 27 дюймов и IPS-панель с истинной 10-битной глубиной цветов, что позволяет отображать до 1,07 миллиарда цветов. Он обеспечивает пиксельную плотность 163 пикселя на дюйм и широкий цветовой охват DCI-P3 95% с высокой точностью цветопередачи Delta E2. Также монитор поддерживает HDR и технологию Dolby Vision, что позволяет отображать яркие детали и создавать впечатляющий визуальный опыт. Кроме того, монитор оснащен технологией ComfortView Plus, которая снижает усталость глаз и позволяет играть дольше без вреда для здоровья.

Одно из основных преимуществ монитора AW2725QF - это его низкое время отклика в размере всего 0,5 мс GtG, что обеспечивает быстрое переключение кадров без размытости или призраков. Помимо этого, монитор совместим с технологией NVIDIA G-Sync, которая помогает уменьшить разрывы на экране и сделать игровой процесс более плавным.

реклама



Кроме подключения к ПК, данный монитор также поддерживает консоли. У него имеется HDMI 2.1 порт, который обеспечивает разрешение 4K@120 Гц и поддерживает VRR и автоматическую низкую задержку для отзывчивого игрового опыта на консолях. Кроме того, монитор оснащен эргономичной подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота, чтобы каждый пользователь смог найти наиболее удобную позицию для игры.

Игровой монитор Alienware AW2725QF уже поступил в продажу по всему миру. Его цена составляет 599,99 долларов США.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aw2725qf
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Утилита Lossless Scaling позволяет повысить FPS в играх в 4 раза на любой видеокарте
21
Инженеры США пытаются решить одну из самых больших проблем в гиперзвуковых полетах
11
Исследователи из Калифорнийского университета добились успехов в разработке интерфейса BCI
16
Гендиректор miHoYo не смог сдержать эмоций после волны критики на презентации Genshin Impact 5.0
12
Анонсированный Samsung Galaxy A06 получил чип Helio G85, батарею на 5000 мА·ч и цену от $115
1
Microsoft закрыла лазейку, позволявшую устанавливать Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами
13
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
+
Компания Benelli представила новую винтовку, предназначенную для борьбы с FPV-дронами
2
Представлен инструмент, способный проверить производительность искусственного интеллекта устройств
+
Опубликована стоимость смартфонов Huawei серии Mate 70
+
Популярное приложение настройки экрана Android-смартфона Nova Launcher закрывается
8
Российские подразделения выбили ВСУ из населённого пункта Крутой Яр
6
Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
8
Новая линейка десктопных процессоров Intel Core Ultra 200 для сокета LGA 1851 выйдет 10 октября
7
Британские дроны участвую в атаке ВСУ на Курскую область
2
Rutube объявила о запуске функции переноса контента с YouTube
9
Опубликованы изображения всех четырёх цветовых варианта будущего iPhone 16 Pro
1
Huawei готовится к выпуску новых умных часов Watch D2 с функцией измерения давления
1
Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС
10
НАСА опасается, что капсула Starliner может уничтожить МКС
+

Популярные статьи

Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
16
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
94
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
17
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
1
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
32
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
14
Путь Дэдпула в комиксах
+
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
4
Как создать новую крестовину для геймпада Sony PlayStation 5 DualSense
13
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
64

Сейчас обсуждают

VAKT
00:18
то бишь украину надо давить до конца
Marshall представляет обновленные колоки Emberton III и Willen II с увеличенным временем работы
VAKT
00:17
поставь разделяющий силовой трансформатор, он же развязывающий, и не лохмать бабушку, так у тебя схема из tn-c-s станет it - это не уберёт земляные петли полностью, возникшие из-за косорукого проектир...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Антон Тутынин
00:16
Что только не придумают для оправдания своих действий
OpenAI пресекла иранскую операцию по влиянию на выборы в США
Overseer man
00:14
Правда откроется только тогда, когда падет масонство. Учитывая, что они полностью контролируют террариум, это вряд ли случится в ближайшем будущем.
"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
Ян Морозов
00:14
Это кто тебе лапшу это навешал? Рвут там только какелов, полная ТГ фактов. Первые дни внезапности позади.
Зеленский поставил цель создать «буферную зону» в Курской области
Dark_Cloud
00:14
"Это конец" - подумал Штирлиц, засовывая руку в карман, - "а где же пистолет?"
The Hill: Зеленский допустил стратегическую ошибку, разрешив рейд ВСУ в Курскую область РФ
Nvidia&Intel Hater
00:13
а твой то обсос 12100 прям взлетит с ней
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
666MAXIMUS999
00:11
Ого неужели откроют гоям правду.
"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
Сергей Анатолич
00:08
Запуганы вы все. Сидите с промытыми мозгами под лавками. Ну да ничего, до 9 мая 1945 года большенство немцев тоже были нацыстами, а потом вдруг ... прозрези!
Зеленский поставил цель создать «буферную зону» в Курской области
Dark_Cloud
00:06
Ничего плохого в геноциде палестинцев не видит, например.
Зеленский поставил цель создать «буферную зону» в Курской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем