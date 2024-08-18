Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Процессор Intel нового поколения Granite Rapids «Xeon 6900» был замечен в Geekbench со 120 P-ядрами

Замечен процессор нового поколения Intel Xeon 6900P «Granite Rapids» со 120 P-ядрами и 744 МБ кэша, работающий на двухсокетной платформе с 240 P-ядрами
[ ] для раздела Блоги
+
+

Процессор нового поколения Intel Xeon 6900P «Granite Rapids» был обнаружен в базе данных бенчмарка Geekbench, представляя собой двухсокетную платформу с 240 ядрами. Утечка информации о процессоре показывает, что он имеет 120 P-ядер, 240 потоков и 744 МБ кэша. Это огромное преимущество по сравнению с предыдущими моделями, такими как Emerald Rapids, которые имели только 448 МБ кэша. 

Обнаруженный процессор Granite Rapids «Xeon 6900P» является инженерным образцом и его характеристики соответствуют модели Xeon 6979P «Granite Rapids», которая была утечкой информации несколько дней назад. Вероятно, это прототип данного варианта процессора, который работал на базовой частоте 1,8 ГГц. Таким образом, производительность данной модели процессора может быть не окончательной.

Один из интересных моментов заключается в том, что два процессора Granite Rapids «Xeon 6900P» использовались на двухсокетной платформе, общая мощность которой составляла до 1000 Вт. Также было заметно, что на этой платформе установлено 2 ТБ памяти с поддержкой модулей DDR5. Это представляет большую мощность и возможности для такой платформы.

реклама



Количество ядер в процессорах Intel Xeon 6900P может достигать 128, что ставит Intel на паритет с AMD. Ожидается, что AMD представит процессоры нового поколения Turin, включающие модели Zen 5 с 128 ядрами, а также Zen 5C с 192 ядрами. Процессоры Granite Rapids будут использоваться для стандартных Zen 5 SKU, в то время как модель Sierra Forest с 288 ядрами будет установлена в 192-ядерных Zen 5C SKU.


Официальный релиз процессоров Intel Xeon 6900P «Granite Rapids» ожидается в этом квартале. Новые процессоры предоставят множество возможностей для пользователей и дадут Intel возможность конкурировать с AMD по количеству ядер.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мощная солнечная вспышка Х-класса достигла Земли и нарушила работу телекоммуникаций по всей Азии
2
Стоимость разработки GTA 6 составила 2 млрд долларов, а создание игры велось с 2014 года
9
Politico: В США рассматривают возможность поставок Украине дальнобойных ракет JASSM для F-16
+
Tom’s Hardware представили топ-13 лучших видеокарт в августе 2024 года
2
Пользователи нашли настройку в Windows 11, позволяющую поднять fps процессоров Ryzen 9000 в играх
3
В приложении YouTube на Android появится размытое нижнее меню
+
Новочеркасский завод поставил новый промышленный электровоз для нужд ММК
+
MLID: проблемы с Ryzen 9000 связаны с просчётами при разработке и выпуском сырого продукта
5
СберБанк обновил систему входа в свою веб-версию "СберБанк Онлайн"
2
Shift Up готовится выпустить Stellar Blade на PC - студия выполнила обязательства перед Sony
+
Ни одна видеокарта, включая GeForce RTX 4090, не смогла обеспечить более 50 FPS в Black Myth: Wukong
8
Тюменский студент создал принтер для прототипирования печатных плат
12
Институт Фраунгофера: Атомная энергетика в 12 раз дороже солнечной и ветровой
8
Майнеры добывали криптовалюту арендуя квартиру в Airbnb
2
Пользователи Windows 11 жалуются на падение производительности после установки обновления KB5041585
5
Появилась информация о трёх часах Garmin в преддверии выставки IFA 2024
1
МО РФ предупредило Киев и мир о незамедлительном жёстком военно-техническом ответе в случае агрессии ВСУ против Курской АЭС
6
Смартфоны серии Oppo Find X8 и OnePlus 13 будут иметь схожий дизайн передней панели
+
Представлен список смартфонов OPPO, для которых Android 15 станет последним обновлением ОС
+
Российские инженеры создали аналог ударному дрону ВС «Баба-яга», отправив в СВО «Ночную ведьму»
+

Популярные статьи

"KAKU: Ancient Seal" - краткий обзор игры
+
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
14
AMD A10-9700 - в тихом омуте черт ногу сломит
8
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
51
Почему мне не нравится геймпад Sony PlayStation 5 DualShock или как я пытался разделить крестовину
10
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
100
Почему ЗРК С-350 "Витязь" пропал с радаров и есть ли будущее у российско-корейского проекта
17
По данным инсайдеров Xbox сливает новые эксклюзивы на PlayStation
1
GeForce GTX 1070 против актуальных игр – выгодно ли сегодня купить старую видеокарту NVIDIA с рук
7
Выжимаем последние соки из A10-9700 и других APU от корпорации AMD
13

Сейчас обсуждают

Арина Денисова
06:54
Кратко о новости: название не знаем, дату выхода не знаем, характеристики неизвестны, но можем еще раз рассказать о текущей модели. Новость ради новости...
ZTE ведёт работу над своим новым флагманским смартфоном Nubia Z70 Ultra
Такой то
06:43
свинке никто не помогает?
В Курской области, в Льговском районе, ситуация стала стабильнее
la4mer2018
06:34
Тридварасы...
Патч от Microsoft блокирует установку Windows 11 на старых компьютерах
Кызахстанчево
06:34
пусть рутуб схлопнется, если не вывозит здоровую конкуренцию. это закон рынка.
Rutube предложил авторам YouTube перенести видео на свой сервис
AleksK
06:29
Они просто забыли указать что энергосистема не может работать как в сказках где каждый сам ставит свой ветряк а государство ему ещё платит за это. Без прямых дотаций это не работает, а чтобы были дота...
Институт Фраунгофера: Атомная энергетика в 12 раз дороже солнечной и ветровой
Валерий Шевчун
06:26
С виду похоже, что Epic станут Fenix-ами. А MIP экраны с солнечной батареей и 51 мм будет относиться к линейке Enduro с максимальным временем работы. Fenix- E 47 мм MIP, то есть среднего размера и без...
Появилась информация о трёх часах Garmin в преддверии выставки IFA 2024
Михаил Викторов
06:14
Да, не иначе автору Нобелевская премия по математике светит!
Франция лишилась 1,8 млрд долларов после расторжения Индией почти заключенного контракта с Alstom
NuclearMissionJam
05:57
Ролики забудут так же быстро, как сериал Mac vs Linux. А вот аниме смотрят десятилетиями
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
Za_CBOих
05:53
Ты там был что ли, балабол? Даже удалённо ничем не помогаешь, а только ноешь сидишь в комментах бестолку. Это всё что нужно знать о либерастиках из РФ.
В Курской области, в Льговском районе, ситуация стала стабильнее
Миша Фёдоров
05:45
Какой жирный намек на Киевсину и Львовасаки...
МО РФ предупредило Киев и мир о незамедлительном жёстком военно-техническом ответе в случае агрессии ВСУ против Курской АЭС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем