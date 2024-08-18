Процессор нового поколения Intel Xeon 6900P «Granite Rapids» был обнаружен в базе данных бенчмарка Geekbench, представляя собой двухсокетную платформу с 240 ядрами. Утечка информации о процессоре показывает, что он имеет 120 P-ядер, 240 потоков и 744 МБ кэша. Это огромное преимущество по сравнению с предыдущими моделями, такими как Emerald Rapids, которые имели только 448 МБ кэша.

Обнаруженный процессор Granite Rapids «Xeon 6900P» является инженерным образцом и его характеристики соответствуют модели Xeon 6979P «Granite Rapids», которая была утечкой информации несколько дней назад. Вероятно, это прототип данного варианта процессора, который работал на базовой частоте 1,8 ГГц. Таким образом, производительность данной модели процессора может быть не окончательной.

Один из интересных моментов заключается в том, что два процессора Granite Rapids «Xeon 6900P» использовались на двухсокетной платформе, общая мощность которой составляла до 1000 Вт. Также было заметно, что на этой платформе установлено 2 ТБ памяти с поддержкой модулей DDR5. Это представляет большую мощность и возможности для такой платформы.

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Количество ядер в процессорах Intel Xeon 6900P может достигать 128, что ставит Intel на паритет с AMD. Ожидается, что AMD представит процессоры нового поколения Turin, включающие модели Zen 5 с 128 ядрами, а также Zen 5C с 192 ядрами. Процессоры Granite Rapids будут использоваться для стандартных Zen 5 SKU, в то время как модель Sierra Forest с 288 ядрами будет установлена в 192-ядерных Zen 5C SKU.





Официальный релиз процессоров Intel Xeon 6900P «Granite Rapids» ожидается в этом квартале. Новые процессоры предоставят множество возможностей для пользователей и дадут Intel возможность конкурировать с AMD по количеству ядер.