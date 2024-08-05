Китайская компания Moore Threads представила новый однослотовый графический процессор MTT S50. Этот графический процессор ориентирован на сегмент низкой производительности благодаря своей эффективной мощности и энергопотреблению. Moore Threads создает собственные игровые GPU для потребителей и стремится удовлетворить рыночный спрос и продвинуть идею "домашнего производства" в китайском регионе, чтобы у Китая были свои видеокарты, а не только AMD и NVIDIA.

Изначально компания прославилась выпуском игрового GPU MTT S80, который стал первым в мире GPU стандарта PCIe 5.0. Однако производительность этого графического процессора не оправдала ожиданий и не смогла справиться даже со старым GPU GeForce GTX 1050 Ti от NVIDIA. Впоследствии Moore Threads смогла значительно увеличить производительность MTT S80 благодаря оптимизациям драйверов.

Теперь компания предлагает новый графический процессор MTT S50, который имеет архитектуру MUSA и оснащен 2 048 ядрами. GPU также обладает 8 ГБ памяти GDDR6 и вычислительной мощностью FP32 до 5,2 TFLOPS. Одна из главных особенностей MTT S50 - это его низкое энергопотребление в 85 Вт, что делает его энергоэффективным вариантом.

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Дизайн MTT S50 выполнен в сером металлическом цвете с оранжевым акцентом. Графический процессор имеет одновентиляторный дизайн и идеально подходит для офисной среды. Он имеет размеры 264,4 мм в длину и 126,6 мм в высоту.

MTT S50 поддерживает 1 порт HDMI 2.0 и 2 порта DisplayPort 1.4, что позволяет отображать изображение с разрешением до 8K и многоканальное кодирование видео высокой четкости AV1.