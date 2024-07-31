Министерство энергетики США планирует создать самый быстрый суперкомпьютер в мире под названием "Discovery", который будет в 3-5 раз быстрее существующего суперкомпьютера Frontier. Министерство объявило тендер, и производство нового суперкомпьютера должно быть завершено к концу 2027 или началу 2028 года.

На данный момент самым быстрым суперкомпьютером является Frontier, находящийся в Национальной лаборатории Оук-Ридж. Его теоретическая производительность составляет 1,3ExaFLOPS, и он занимает первое место в топ-500 с мая 2022 года. Однако слухи говорят, что Китай превзошел Frontier почти в 3-4 раза со своим суперкомпьютером Sunway.





Суперкомпьютеры имеют важное значение для национальной безопасности США и помогают развивать военные технологии. Discovery будет способен справляться с передовыми нагрузками, включая искусственный интеллект и машинное обучение, и обеспечивать значительно более высокую энергоэффективность. Хотя точный прирост производительности пока не уточняется, директор Лаборатории вычислений и компьютерных наук ORNL Джорджия Турасси заявила, что Discovery позволит научному сообществу моделировать реальный мир с новым уровнем детализации и изучать сложные вопросы, которые невозможно исследовать только с помощью экспериментов, наблюдений или теории.



