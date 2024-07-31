Компания ASRock представила новые пассивные видеокарты Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT с полностью пассивным охлаждением и паровыми камерами. Эти видеокарты созданы для системных интеграторов и являются частью линейки Radeon RX 7900. Представлены две версии: Radeon RX 7900 XTX Passive 24GB и Radeon RX 7900 XT Passive 20GB.

Оба графических процессора оборудованы радиатором Vapor-Chamber с V-образным вырезом для улучшения охлаждения и эффективной передачи тепла от ключевых компонентов, таких как GPU, VRM и VRAM. Они также имеют разъемы питания 12В-2x6, что упрощает подключение и облегчает укладку кабелей.

Видеокарты выполнены в двухслотовом форм-факторе и имеют длину всего 261 мм, что делает их компактными и подходящими для интеграции в узкоместные системы. Благодаря полностью пассивному охлаждению, эти карты не производят шума, но при этом обеспечивают конкурентоспособную производительность.



Видеокарты Radeon RX 7900 XTX и RX 7900 XT основаны на графическом процессоре Navi 31 и обладают различными спецификациями, такими как конфигурация VRAM, тактовая частота, TDP и потоковые процессоры.

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Судя по информации, эти модели, вероятно, не будут доступны для DIY-сегмента, а потенциально будут доступны только для системных интеграторов.

ASRock также выпускает материнские платы для настольных ПК, мини-ПК и игровые мониторы, предлагая конкурентоспособные характеристики для энтузиастов. Недавно они представили два новых игровых монитора IPS с частотой 180 Гц и первую тонкую материнскую плату Mini-ITX с поддержкой процессоров Ryzen 9000 65 Вт.

ASRock является ведущим производителем компонентов и аксессуаров для компьютеров, и их продукты находят широкое применение в индустрии компьютерных систем.



