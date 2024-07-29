Компания AMD анонсировала новый APU Ryzen 7 8745H/HS на основе процессорной архитектуры Zen 4 и графических ядер RDNA 3, при этом устройство не будет иметь NPU Hawk Point. В отличие от предыдущей модели Ryzen 7 8845HS, новый APU будет работать на более низких частотах CPU и GPU. Чип будет содержать 8 ядер, основанных на 4-ядерной архитектуре Zen, с тактовой частотой 4,9 ГГц и графическим ядром Radeon 780M iGPU с тактовой частотой 2600 МГц. Линейка Ryzen 8040HS будет иметь TDP на уровне 45 Вт.

Отсутствие NPU в этой модели означает, что общая производительность будет составлять 25 TOPS (сумма GPU и CPU), что ниже, чем у процессоров Intel Meteor Lake «Core Ultra» с максимальным значением 34 TOPS. Однако, для некоторых пользователей отсутствие выделенных возможностей NPU может быть не принципиальным, особенно если ноутбук уже оснащен дискретной графикой, способной обеспечить более высокую производительность.

Этот APU позволит снизить стоимость ноутбуков Hawk Point для более широкой аудитории, учитывая тот факт, что не все пользователи нуждаются в возможностях NPU. Ожидается, что первые лэптопы на базе данного процессора появятся в продаже уже в конце текущего месяца. Например, ноутбук IdeaPad Pro 14 от Lenovo уже доступен для покупки на JD.com по цене 5499 юаней (761 доллар США), предлагая 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.