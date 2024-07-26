Ubisoft приложила немало усилий для того, чтобы Assassin's Creed Shadows была захватывающим и уважительным представлением феодальной Японии, но игра никогда не должна была быть фактическим представлением истории или исторических персонажей.

Ubisoft поделилась новым сообщением в X/Twitter, адресованным Японскому сообществу, которое, похоже, не слишком хорошо восприняло некоторые решения разработчиков, рассказало о некоторых противоречиях, связанных со следующей частью серии, действие которой происходит в Феодальной Японии.

Ubisoft заявила, что вся серия не претендует на то, чтобы быть фактическим отображением истории, но направлена на то, чтобы разжечь любопытство и побудить игроков узнать больше об исторических событиях, которыми вдохновляются разработчики. Таким образом, Assassin's Creed Shadows - это, прежде всего, развлекательная игра, рассказывающая об истории феодальной Японии.



Несмотря на все усилия, Ubisoft признает, что некоторые маркетинговые ходы Assassin's Creed Shadows вызвали обеспокоенность японского сообщества, и приносит свои извинения за это. В то же время команда разработчиков напомнила фанатам, что серия всегда использовала творческую свободу и включала в себя элементы фэнтези, чтобы создать захватывающий опыт. Так было и в новой части серии с Ясукэ, который представлен как самурай, несмотря на то, что этот статус является предметом споров и обсуждений. Это вплетено в повествование и в отношения с другим главным героем, Наоэ, чтобы предоставить игрокам различные стили геймплея. Assassin's Creed Shadows выходит 15 ноября для PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.