Qualcomm будет использовать для Snapdragon 8 Gen 4 3-нм техпроцесс TSMC второго поколения, а это значит, что мы должны стать свидетелями невероятной энергоэффективности чипсета. Впрочем, не исключено, что в Сан-Диего оптимизировали SoC до такой степени, что графический процессор Adreno 750 обеспечивает невероятную «производительность на ватт» по сравнению с Dimensity 9300 от MediaTek.

Согласно новым данным внутреннего тестирования, графическая часть кремния может демонстрировать потрясающее энергопотребление, но то же самое нельзя сказать о процессоре. При потреблении всего 8 Вт информация, опубликованная @negativeonehero, показывает, что Snapdragon 8 Gen 4 демонстрирует многоядерный результат в 7 300 баллов. Если сравнивать показатели, то это примерно тот же уровень производительности, что и у Snapdragon 8 Gen 3, а у Apple A17 Pro, установленного в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, этот показатель немного выше. Подпись к посту также гласит, что графический процессор Snapdragon 8 Gen 4 может работать на пике производительности Dimensity 9300, потребляя при этом вдвое меньше энергии.





К сожалению, аналогичными характеристиками не обладают пользовательские ядра Oryon. По словам информатора, данные внутреннего тестирования процессора показывают лишь однозначный прирост энергоэффективности по сравнению с чипсетами текущего поколения и советуют потенциальным покупателям флагманских Android-смартфонов, если им действительно важна производительность процессора, пропустить это поколение и дождаться устройств на базе Snapdragon 8 Gen 5. Так получилось, что Qualcomm, по слухам, работает над преемником Snapdragon 8 Gen 4, причем предыдущая информация утверждала, что чипсет будет оснащен пользовательскими ядрами 'Pegasus', но сохранит тот же кластер процессоров, что и Snapdragon 8 Gen 4.