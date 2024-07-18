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Dimensity 9400 от MediaTek будет работать с памятью LPDDR5X от Samsung со скоростью 10,7 Гбит/с,

Dimensity 9400 от MediaTek станет самым передовым чипсетом компании на сегодняшний день
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Dimensity 9400 станет самым передовым чипсетом MediaTek для смартфонов на сегодняшний день и, по слухам, будет производиться по 3-нм техпроцессу второго поколения TSMC, который используется для M4 от Apple. Передовой техпроцесс - не единственный атрибут грядущей SoC, ведь недавно Samsung объявила о завершении проверки самой быстрой в мире памяти LPDDR5X для нового кремния MediaTek.

Помимо увеличения пропускной способности, корейский гигант объявил, что этот стандарт обеспечит нам большую энергоэффективность. Пропускная способность LPDDR5X, достигнутая Samsung, составляет 10,7 Гбит/с, что является самой высокой рабочей скоростью для этого класса памяти, превосходя предыдущий рекорд SK hynix в 9,6 Гбит/с, который был достигнут на более быстром стандарте LPDDR5T. Samsung использовала для Dimensity 9400 свой 16-гигабайтный пакет, а в пресс-релизе говорится, что SoC выйдет на рынок во второй половине 2024 года.


Старший вице-президент MediaTek Джей Си Хсу (JC Hsu) очень доволен тем, чего добилась Samsung, и считает, что эта веха поможет будущим устройствам получить более совершенные функции искусственного интеллекта, а также другие преимущества. «Совместная работа с Samsung Electronics позволила чипсету MediaTek Dimensity нового поколения стать первым в мире чипсетом, получившим валидацию операционной скорости LPDDR5X до 10,7 Гбит/с, что позволит новым устройствам обеспечить функциональность искусственного интеллекта и мобильную производительность на высоком уровне.


Эта обновленная архитектура позволит разработчикам и пользователям использовать больше возможностей искусственного интеллекта и использовать больше функций с меньшим влиянием на время автономной работы». Samsung утверждает, что LPDDR5X с пропускной способностью 10,7 Гбит/с на 25 % улучшила энергопотребление и производительность по сравнению с предыдущим поколением, что не только расширит возможности искусственного интеллекта на устройстве, но и увеличит время автономной работы. Хотя это впечатляющий результат, по слухам, Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm превзойдет Dimensity 9400 в этом отношении, получив поддержку памяти LPDDR6.

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