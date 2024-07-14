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В 2024 году компания Apple планирует выпустить 90 миллионов устройств линейки iPhone 16

Семейство iPhone 16 будет состоять из четырех моделей, каждая из которых будет иметь различные обновления
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Семейство iPhone 16, как говорят, включает в себя четыре модели, и Apple, как говорят, работает над различными обновлениями для каждого из них. Вероятно, предвидя высокий спрос, последний отчет утверждает, что технологический гигант занимается со своими поставщиками, нацеливаясь на первоначальную партию в 90 миллионов единиц.

Несмотря на то, что аналитики считают, что предстоящая линейка смартфонов не будет хорошо продаваться из-за скудных характеристик, последняя цифра на 10 процентов превышает количество iPhone 15, которые Apple планировала отгрузить в 2023 году. Как представила компания Apple Intelligence, iPhone с нейронным движком и минимум 8 ГБ оперативной памяти может работать с генеративными функциями искусственного интеллекта, предоставляя пользователям множество возможностей и впечатлений. Поскольку все семейство iPhone 16, как утверждается, будет оснащено 8 ГБ оперативной памяти в стандартной комплектации, будущие покупатели смогут получать больше от устройства в плане возможностей искусственного интеллекта.


Это может быть одной из причин, по которой в отчете Bloomberg говорится, что Apple сообщила своим поставщикам о намеченной цели - заказать 90 миллионов единиц iPhone 16 в этом году. Однако в другом отчете говорится, что Apple заказала 100 миллионов чипсетов A18 для своей предстоящей серии. Для тех, кто забыл, в предыдущей утечке говорилось, что эта SoC будет присутствовать во всех моделях iPhone 16, хотя вполне вероятно, что модели "Pro" получат более мощный чип с лучшими характеристиками.

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