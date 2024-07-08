Долгожданный мод Fallout London для Fallout 4, возможно, уже близок к тому, чтобы выпустить его. Конечно, впервые мы услышали эту мелодию год назад, но тогда команда решила отложить его из-за предстоящего выпуска Starfield от Bethesda.

В итоге команда мододелов назначила новый срок выпуска - апрель 2024 года, но Bethesda снова нечаянно спровоцировала задержку, когда обновила Fallout 4 для версии нового поколения.

Фанаты Fallout London ждут уже около трех месяцев, но сегодня команда поделилась небольшим обновлением, намекающим на то, что время близится. GOG, сотрудничающий с моддерами для выпуска полной конверсии, получил несколько сборок-кандидатов. Как только они будут проверены и одобрены, состоится выпуск.

Было много спекуляций по поводу нашего предстоящего выпуска, и мы хотели бы прояснить ситуацию для наших основных сторонников. Суть в том, что мы отправили несколько билдов в GOG для QA-тестирования и ждем окончательного "зеленого света". Как только они завершат процесс перепроверки того, что Fallout London и его установщик работают на всех поддерживаемых машинах, мы будем готовы к работе. В наших интересах, чтобы этот финальный процесс проверки прошел в полном объеме, и мы очень благодарны GOG за помощь. Хотя может показаться, что происходит не так уж много, мы можем заверить вас, что руководители отдела в это время безостановочно работали за кулисами, чтобы выпустить как можно более качественную сборку. Конец близок.

Для Fallout London требуется Fallout 4 и все его DLC. Его игровая зона такая же большая, как и в базовой игре плюс Far Harbor DLC. На ней расположены 53 основных квеста, 35 побочных, 25 фракционных, 64 разных, 16 разветвленных бандитских квестов, 7 компаньонов (5 из которых полностью озвучены с подробными уровнями отношений и собственными компаньонскими квестами) и более 90 тысяч записанных голосовых линий.