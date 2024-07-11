Компания Minisforum представила новый мини-ПК UH125 Pro, оснащенный процессором Intel Core Ultra "Meteor Lake". Устройство UH125 Pro оснащено передовым процессором Intel Core Ultra 5, снабженным технологией Intel 4 и гибридной архитектурой 3D. Он обеспечивает повышенную производительность и эффективность благодаря 14 ядрам, 18 потокам и 18 МБ кэша L3. Визуальные эффекты также значительно улучшились благодаря графическому процессору Intel Arc, который увеличил производительность в 2 раза по сравнению с предыдущим поколением.

UH125 Pro также оснащен высококлассным охлаждением, которое обеспечивает стабильную производительность и работу без шума даже во время интенсивных задач. Устройство также имеет обширное хранилище с возможностью расширения до 6 ТБ SSD и поддержкой памяти DDR5 5600 МГц.

Особенности UH125 Pro включают также возможность работы с несколькими экранами и расширениями. Оно может одновременно подключать четыре 4К-экрана, что позволяет создавать эффективную рабочую среду. Также в устройстве есть независимый порт OCulink, позволяющий подключать внешние периферийные устройства.

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Minisforum Mini PC UH125 Pro уже доступен для предварительного заказа по цене $439,00 за модель Barebone и $639,00 за модель с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD. Это устройство подходит для различных потребностей и предлагает мощные характеристики по привлекательной цене.