Федеральная торговая комиссия (FTC) США направила письма крупнейшим компаниям, производящим ПК, с требованием пересмотреть свою гарантийную политику и языки, используемые в ней. FTC утверждает, что такая практика, как наклейки с надписью "Гарантия теряет силу, если ее удалить", мешает потребителям отстаивать свои права. FTC решила вмешаться в ситуацию, направив письма в ASRock, Zotac и Gigabyte с просьбой пересмотреть свои гарантийные и рекламные материалы.

FTC выразила обеспокоенность по поводу наклеек и заявила, что это нарушает закон о гарантии Магнусона-Мосса. В своих письмах FTC сообщила компаниям о том, что ограничение права потребителей на самостоятельный ремонт нарушает закон. FTC продолжит свои усилия в защите прав потребителей на самостоятельный ремонт и прав независимых дилеров на конкуренцию. Комиссия также выразила обеспокоенность заявлениями компаний о необходимости использовать указанные запчасти или услуги, чтобы сохранить гарантию в целости и сохранности. Кроме случаев, когда гаранты предоставляют запчасти или услуги бесплатно или получили отказ от FTC, такие заявления запрещены согласно закону Магнусона-Мосса.

Это не первый подобный шаг FTC, в 2018 году они уже направляли аналогичные письма в адрес Nintendo, Sony и Microsoft по поводу игровых консолей. FTC выступает в защиту прав потребителей и настаивает на том, чтобы производители предоставляли четкие условия гарантии в письменной форме и не аннулировали гарантию при самостоятельном ремонте потребителем.