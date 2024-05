В новых режимах игроки смогут снова встретиться с любимыми боссами или сразиться с выбранными боссами, чтобы получить награды.

Разработчики игры Lords of the Fallen выпустили большое бесплатное обновление, одновременно с ее добавлением в Game Pass. Обновление включает два новых режима. Режим Echoes of Battle позволяет игрокам пережить встречи с любимыми боссами, а режим Crucible представляет собой серию сложных испытаний с выбранными боссами. В оба режима можно играть как в одиночной игре, так и в кооперативном мультиплеере. Дополнение также добавляет новые награды, включая валюту Shrine Currency и эксклюзивные новые настойки брони.

Саул Гаскон, исполнительный продюсер HEXWORKS, сообщил, что они рады приветствовать новых игроков, которые будут исследовать миры Lords of the Fallen благодаря Game Pass. Он также отметил, что обновление расширяет разнообразие игрового процесса и удовлетворяет просьбы сообщества.





Критики дали игре Lords of the Fallen слабый балл при ее выпуске. Они отметили, что игра вызывает разочарование и не доставляет удовольствия, хотя некоторые ярые фанаты серии Souls могут наслаждаться игрой. Основной недостаток игры - неуклюжий дизайн боя. Тем не менее, после выпуска игры было выпущено множество бесплатных обновлений, которые значительно улучшили некоторые аспекты игры.