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Apple планирует выпустить чипы М4 с ИИ уже в этом году

Компания Apple занимается разработкой новых чипов M4 для компьютеров Mac, которые будут ориентированы на искусственный интеллект и планируется выпустить позднее в этом году
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Компания Apple занимается разработкой новых чипов M4 для компьютеров Mac, которые будут ориентированы на искусственный интеллект и планируется выпустить позднее в этом году. Чипы будут иметь улучшенные ядра Neural Engine, что позволит улучшить возможности обработки ИИ. Apple активно работает над внедрением искусственного интеллекта во все свои продукты и сменил фокус с улучшения программного обеспечения на улучшение аппаратного обеспечения.

Apple планирует представить обновленные компьютеры Mac с новыми чипами M4 для повышения вычислительной и графической производительности. Но основное преимущество чипа будет заключаться в улучшенной обработке искусственного интеллекта. Ожидается, что чип M4 будет выпущен для различных моделей Mac, включая MacBook Air, MacBook Pro и Mac Studio.

Компания также планирует интегрировать чип M4 с macOS, чтобы обеспечить бесперебойную обработку искусственного интеллекта. 

Apple уже тестирует три варианта чипа M4 - Donan, Brava и Ultra, которые будут использоваться соответственно в MacBook Air, MacBook Pro и Mac Studio. Ожидается, что в этом году компания также обновит большую часть своей линейки Mac, предлагая улучшенные компоненты и, возможно, изменяя дизайн.

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Производство чипов M4 уже началось, и они будут иметь улучшенную производительность и эффективность. Некоторые из них будут поддерживать 512 ГБ объединенной памяти.


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