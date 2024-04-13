Alphacool представила новый быстросъемный комплект ES Quick Release BLH1A PushIn Set
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Компания Alphacool представила новый набор ES Quick Release BLH1A PushIn Set, который предназначен для использования в системах серверов и рабочих станций. Этот быстросъемный комплект отличается высоким качеством изготовления и обеспечивает отличный поток воды. Важной особенностью этого соединения является его незначительное влияние на поток воды в контуре охлаждения, при этом максимальная скорость потока практически не снижается. Благодаря удобному управлению, его легко и быстро можно подключать к сложным системам. Для открытия соединения нужно оттянуть внешнее кольцо, что приводит к немедленному закрытию уплотнения и предотвращает утечку охлаждающей жидкости.
ES Quick Release BLH1A PushIn Set доступен в трех комплектах: OT-OT, IT-IT и IT-IT с фитингом для переборки. Также можно приобрести отдельные части набора. Цена на комплекты варьируется от 34,97€ до 20,98€.
Преимущества этого набора включают оптимизацию для высокой скорости потока, высокое качество изготовления, простоту использования и надежный механизм защелкивания. Быстросъемный комплект ES Quick Release BLH1A PushIn Set предлагает пользователям удобство и надежность в использовании, обеспечивая герметичное закрытие и отличный поток воды. Он является отличным выбором для систем охлаждения серверов и рабочих станций.
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