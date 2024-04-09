NVIDIA планирует выпустить GeForce RTX 5090 и RTX 5080 Blackwell в конце 2024 года
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По слухам, компания NVIDIA планирует выпустить новое поколение графических процессоров под названиями GeForce RTX 5090 и RTX 5080 Blackwell в четвертом квартале 2024 года. Релиз этих игровых графических процессоров будет следующим шагом после серии GeForce RTX 40 SUPER, которая была выпущена ранее и получила положительные отзывы.
Blackwell - это архитектура, которая была представлена NVIDIA и используется в графических процессорах для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ). Однако уже существуют утечки информации о GPU на базе архитектуры Blackwell, которые будут включены в следующее поколение графических процессоров RTX. Ожидается, что эти видеокарты будут продаваться под брендом RTX 50.
По данным слухов, NVIDIA снова сосредоточится на выпуске своих высокопроизводительных видеокарт, начиная с GeForce RTX 5090, а затем GeForce RTX 5080 в 4 квартале 2024 года. Это будет полезно для партнеров компании, так как позволит им расширить ассортимент своих продуктов.
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