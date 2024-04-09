Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

NVIDIA планирует выпустить GeForce RTX 5090 и RTX 5080 Blackwell в конце 2024 года

По слухам, компания NVIDIA планирует выпустить новое поколение графических процессоров под названиями GeForce RTX 5090 и RTX 5080 Blackwell в четвертом квартале 2024 года.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

По слухам, компания NVIDIA планирует выпустить новое поколение графических процессоров под названиями GeForce RTX 5090 и RTX 5080 Blackwell в четвертом квартале 2024 года. Релиз этих игровых графических процессоров будет следующим шагом после серии GeForce RTX 40 SUPER, которая была выпущена ранее и получила положительные отзывы.

Blackwell - это архитектура, которая была представлена NVIDIA и используется в графических процессорах для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ). Однако уже существуют утечки информации о GPU на базе архитектуры Blackwell, которые будут включены в следующее поколение графических процессоров RTX. Ожидается, что эти видеокарты будут продаваться под брендом RTX 50.

По данным слухов, NVIDIA снова сосредоточится на выпуске своих высокопроизводительных видеокарт, начиная с GeForce RTX 5090, а затем GeForce RTX 5080 в 4 квартале 2024 года. Это будет полезно для партнеров компании, так как позволит им расширить ассортимент своих продуктов.


реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
4
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
10
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
4
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
1
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
+
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
+
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
2
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
4
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
2
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
17
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
В России восстанавливают завод ТагАЗ с вековой историей
2

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
107
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
66
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
21
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
46
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
121
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
32
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
140
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7

Сейчас обсуждают

Red Red
00:29
Так ты свои скрины пересмотри на нормальном Монике, потом другим предлагай
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:27
Это я то , после твоего дебилизмв с лучами, я просто спокойствие,
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
00:26
А так уже от лучей просто тоже мыло? Нифига, как у тебя в башке так переворачивается быстро все, расскажи.
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:26
Так ты то ответил раньше что повторить не можешь?
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
00:25
У тебя смысл путается в предложении, не истери )
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:25
Тебя то дебила просветили, но правда то тебе не интересна, как и ситуация с мылом от лучей
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:23
Тебе то дали, теперь от алиментов бегаешь, и ребеноку свой бу комп дешманским слил
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
00:23
Так тебя и спрашиваю, а что по Шольцу, кто у него нацики в родне?
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:22
А ты чмошник никакие слова не держишь, так что по шольцу?
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
00:22
В телеге на росс каналах просветись )
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем