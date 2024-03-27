Разработчики сомневаются в актуальности PlayStation 5 Pro, так как считают, что потенциал базовой модели PlayStation 5 не полностью раскрыт

Последние утечки информации о PlayStation 5 Pro вызвали большой резонанс в игровой индустрии. Студии-разработчики были удивлены некоторыми деталями этих спецификаций. На прошлой неделе глава GamesIndustry.biz Крис Дринг посетил мероприятие GDC, где встретил разработчиков, которые не понимали необходимости данного обновления среднего уровня от Sony. Пользователи PlayStation 5, скорее всего, с радостью примут более мощную модель, но разработчики игр не разделяют такого же энтузиазма по отношению к обновленной модели, как сообщество игроков. Об этом было сказано в микрокасте GamesIndustry.biz. Представители индустрии считают, что потенциал базовой модели PlayStation 5 еще не раскрыт. Такая ситуация вызывает аналогичные дебаты о возможном обновленном варианте Xbox Series. Фанаты игр жаловались на ограничение производительности в 30 кадров в секунду даже на более мощной консоли Series X. Однако эксперты считают, что разработчикам необходимо уделить больше внимания оптимизации программного обеспечения или созданию полноценного "next-gen". Источники Криса Дринга выразили свои сомнения относительно того, сможет ли PlayStation 5 Pro значительно расширить рынок или вызвать интерес у широкой аудитории. В конечном итоге, по их мнению, Sony получит лишь небольшую прибыль и некоторое освещение в прессе после запуска. Ожидается, что обновленная модель поступит в продажу в конце текущего года.