Разработка игры The Elder Scrolls VI уже началась и находится на ранней стадии.

По словам бывшего главы издательского отдела Bethesda Пита Хайнса, разработка игры The Elder Scrolls VI уже находится в ранней стадии. Эта новость была анонсирована во время ожидаемого выхода игры Starfield. Около семи месяцев спустя, Bethesda поделилась еще одной новостью о разработке The Elder Scrolls VI. В официальном сообщении, опубликованном в Twitter, Bethesda отметила 30-летие франшизы The Elder Scrolls, включая достижения предыдущих частей и The Elder Scrolls Online. Они также сообщили, что ранние сборки игры уже вдохновили разработчиков и наполнили их "радостью, волнением и обещанием приключений".

Главное, что можно понять из этой информации, заключается в том, что игра уже доступна в какой-то форме, несмотря на то, что она находится на ранней стадии разработки. Вероятно, это связано с тем, что The Elder Scrolls VI является продолжением существующей франшизы и имеет уже утвержденную концепцию. В отличие от Starfield, где создание полноценной галактики и сражений на космических кораблях представляло собой новые вызовы, разработка The Elder Scrolls VI вряд ли сталкивается с подобными проблемами.



Однако, несмотря на раннюю разработку, деталей о самой игре пока недостаточно. Неизвестно, какой будет сюжет игры, какие нововведения появятся, или какой будет мир, который игроки будут исследовать. Пока что остается только ждать новостей и обновлений от Bethesda.