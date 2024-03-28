Ubisoft на конференции разработчиков игр GDC поделилась информацией о процессе создания игры Assassin's Creed Mirage, которая изначально задумывалась как DLC для Assassin's Creed Valhalla, но в итоге стала самостоятельной игрой. Целью разработчиков было отдать дань уважения франшизе и показать, как она развивалась со времени выхода первой Assassin's Creed в 2007 году и до событий, происходящих в Mirage в 2023 году. Игра была создана Ubisoft Bordeaux и представляет собой приквел, основанный на персонаже Басиме, загадочном Сокрытом из Валгаллы.

В ходе доклада на GDC креативный директор Ubisoft Стефан Будон и ведущий продюсер Фабиан Саломон рассказали об истории разработки игры и ее превращении из DLC в самостоятельную игру. Они объяснили, что Assassin's Creed Mirage можно отнести к категории "ремув" - нечто среднее между ремейком и перезагрузкой. Создатели игры приняли сложное решение и сфокусировали ее на опыте ассасинов, чтобы вернуться к корням франшизы.



В интервью разработчики поделились некоторыми ранними концепциями игры и особенностями, которые не вошли в окончательную версию. Они также обсудили переосмысление стелс-геймплея в Assassin's Creed Mirage и то, как игра представила новые возможности в этом направлении.

Игра предлагает игрокам уникальную возможность погрузиться в историю франшизы Assassin's Creed и прожить приключения вместе с загадочным персонажем Басимом, исследуя Ближний Восток и погружаясь в мир секретных ассасинов. Assassin's Creed Mirage представляет собой новый взгляд на стелс-экшен, сочетающий в себе элементы исторической атмосферы и инновационного геймплея.



Assassin's Creed Mirage - результат тщательной работы и рационального подхода разработчиков, которые стремились сохранить основные принципы франшизы, но в то же время обновить и переосмыслить ее для нового опыта игроков. Игра предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Assassin's Creed и испытать на себе роль настоящего ассасина. Команда разработчиков игры Assassin's Creed Mirage рассматривала идею возвращения к одному или нескольким городам из первой игры, таким как Иерусалим, Акко и Дамаск. Они провели исследования и изучили останки этих городов, чтобы создать аутентичную атмосферу Ближнего Востока, которая связана с историей ассасинов. Они также использовали информацию о том, что главный герой Байек создал бюро в одном из набатейских городов, чтобы развить сюжет игры и воспроизвести исторические события.



Однако, в ходе развития идеи игры, команда решила изменить главного героя и сосредоточиться на персонаже по имени Басим, переосмыслив сюжет и хронологию игры. Кроме того, они обнаружили, что в девятом веке города Иерусалим, Акко и Дамаск уже не являлись наиболее значительными и интересными, поэтому они решили выбрать Багдад - центр культуры, религии и науки арабского мира того времени. Этот город стал ключевым пунктом в развитии истории игры Assassin's Creed Mirage.

Разработчики в Assassin's Creed Mirage особое внимание уделили стелсу, больше, чем в предыдущей игре Valhalla. Они черпали вдохновение из доклада 2014 года о моделировании искусственного интеллекта и осведомленности в Splinter Cell. Это говорит о том, что стелс-геймплей сыграл важную роль в Assassin's Creed Mirage, и команда создала реалистичную систему искусственного интеллекта для непредсказуемости поведения противников в игре.



Разработчики рассмотрели различные идеи и провела исследования, чтобы создать аутентичную атмосферу Ближнего Востока, а также воссоздать исторические события и особенности городов того времени. Игра погрузила игроков в захватывающий мир стелс-геймплея и развивающихся персонажей в историческом контексте девятого века нашей эры.

"Assassin's Creed Mirage" стала более урбанистичной игрой и акцентирует внимание на паркуре. Разработчики создали "магистрали" - четкие пути, которые позволяют игрокам более эффективно перемещаться по крышам и препятствиям. В процессе разработки игры эти магистрали развиваются и обновляются.



Создатели игры объяснили, что идея "широких дорог" или "шоссе" появилась еще в Assassin's Creed Revelations, когда они пытались создать четкие пути для игроков. Первоначально игра имела маленькие кусочки белой ткани, которые указывали игроку направление. Они были как хлебные крошки, искусственно созданные для предоставления игрокам информации.



Сценаристы давно думали о создании шоссе в игре, чтобы связать важные места в Багдаде и обеспечить удобное перемещение в соответствие с сюжетом игры. Они начали с уже существующего пути на большой карте и знали, что им нужно обеспечить легкий доступ к этому месту. Однако в процессе разработки появились художники, которые добавили в игру визуальные элементы, а также геймплейные элементы, такие как враги и т.д.

Магистрали продолжили развиваться и финализировались в ходе производства игры. Разработчики создали не только эффективные пути перемещения, но и сделали их привлекательными с визуальной точки зрения. Также были созданы "ударные группы", которые будут проходили и полировали магистрали после бета-версии игры.



Значение магистралей в Assassin's Creed Mirage заключается в том, чтобы предоставить игрокам четкие и удобные пути перемещения, связывающие важные места в игровом мире. Они не только обеспечивают логическое продвижение по сюжету, но и создают визуально привлекательные маршруты для игроков. Дальнейшее развитие и оптимизация магистралей продолжилась во время производства игры, чтобы убедиться, что они прекрасно сочетаются с геймплеем и визуальным стилем игры. Кроме того, разработчики планируют внести дополнительные изменения в магистрали после выхода игры с помощью "ударных групп", чтобы улучшить игровой опыт и обеспечить более совершенное перемещение по игровому миру.



Один из разработчиков игры Assassin's Creed: Origins, Себастьян Богоре (Sebastian Buczek), рассказал о некоторых особенностях, которые пришлось убрать из игры по ходу ее разработки. Среди этих функций были: управляемая игроком собака, песчаные бури и обезьяна-компаньон для главного персонажа, по имени Басим. Он объяснил, что некоторые из этих функций были удалены из-за необходимости оптимизации процесса разработки игры.



Обезьяна-компаньон была удалена еще на стадии концепции, поскольку создание и анимация обезьяны требовали больших затрат. Более того, в игре стремились к максимальной точности исторического представления, и обезьяны не были характерными животными в Багдаде IX века, где разворачивается сюжет игры. Таким образом, даже если обезьяна была бы полезной с точки зрения геймплея, ее присутствие было бы неадекватным с точки зрения исторической достоверности.



Создатели игры также планировали добавить песчаные бури в игровой мир, но в конечном итоге эта функция была исключена. Помимо визуального эффекта, песчаные бури предполагалось использовать для изменения игровой ситуации. Однако, по мнению разработчиков, эти бури могли повлиять на видимость в игре, что негативно сказалось бы на игровом процессе. Таким образом, они решили не включать песчаные бури в окончательную версию игры.



Идея об управляемой собаке в игре также была отброшена. Предполагалось, что собака будет следовать за персонажем и выполнять паркур для доступа к определенным местам, а также служить приманкой для отвлечения охранников и подобного. Однако, эта функция не была реализована по различным причинам, связанным с ограничениями в разработке и балансе игровых механик.



В команде было обсуждение возможности убрать лошадей из города, но решено было найти баланс и продолжать улучшать и эволюционировать игру. По словам разработчика, игры всегда должны стремиться к современности и предлагать что-то новое, а не возвращаться к тому, что считается само собой разумеющимся. Кроме того, в Assassin's Creed Mirage есть возможность подняться на крыши, и арт-директор знает способ реализовать паркур с верблюдом или лошадью на крыше. Игра уже вышла на нескольких платформах и доступна в различных магазинах и подписке Ubisoft+ Premium.