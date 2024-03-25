Samsung планирует выпустить ИИ-чип Mach-1 к 2025 году
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Компания Samsung планирует выпустить свой собственный чип искусственного интеллекта под названием Mach-1 к 2025 году. Этот чип будет конкурировать с NVIDIA в области искусственного интеллекта и с SK hynix в сегменте памяти HBM. В последнее время Samsung активно работает в сфере искусственного интеллекта, раскрыв планы по созданию лаборатории AGI Computing Lab для развития искусственного интеллекта.
Основная цель Samsung состоит в том, чтобы выделиться на рынке и составить конкуренцию таким компаниям, как SK hynix и NVIDIA. Они стремятся решить проблемы, связанные со снижением производительности и энергопотреблением в системах искусственного интеллекта из-за узких мест в памяти. Mach-1 станет центральным элементом их усилий в области исследований и разработок.
Пока подробности о чипе Mach-1 не раскрываются, но по словам представителя Samsung, он будет ускорителем искусственного интеллекта, который повысит производительность путем устранения узких мест в графическом процессоре и памяти. Samsung видит потенциал в использовании чипа Mach-1 для выполнения сложных задач вывода и обработки данных.
Конкуренция в области искусственного интеллекта становится все более жесткой, и Samsung стремится занять ведущую позицию на этом рынке. Они строят лабораторию AGI Computing Lab, чтобы ускорить свои исследования и разработки в области искусственного интеллекта. Вместе с выпуском чипа Mach-1, Samsung надеется привлечь внимание и удержать позицию в конкуренции с компаниями SK hynix и NVIDIA.
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