Samsung активно работает над разработкой нового стандарта хранения данных - UFS 5.0. Однако, по последней дорожной карте компании, ожидается, что этот стандарт появится не раньше 2027 года. В настоящее время Samsung также работает над усовершенствованием чипов для хранения данных UFS 4.0, которые откроют новые возможности в производительности.



Основным преимуществом стандарта UFS 5.0 будет его потрясающая пропускная способность в 10 ГБ/с. Тем не менее, и в UFS 4.0 также ведутся работы по улучшению этой характеристики.



Требования к системам хранения данных постоянно растут, особенно в свете вовлечения искусственного интеллекта. Samsung старается разрабатывать компоненты, которые могут обеспечивать нативную поддержку больших языковых моделей, таких как LLM. Изображение, которым поделился пользователь Revegnus в соцсети X, показывает, что в настоящее время Samsung занимается разработкой UFS 5.0, но его запуск планируется только через несколько лет.



Таким образом, Samsung стремится расширить границы технологии хранения данных. Во время ожидания появления UFS 5.0 компания продолжает работать над улучшением существующего стандарта UFS 4.0, чтобы обеспечить новый уровень производительности. В то время как точные подробности разработки UFS 5.0 еще неизвестны, Samsung сохраняет свои лидирующие позиции в области DRAM и UFS-памяти.