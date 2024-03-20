Консорциум Ultra Ethernet Consortium (UEC) сообщает о значительном росте и привлечении 45 новых компаний-членов за последние четыре месяца, что укрепляет его позицию в качестве объединяющей силы в области высокопроизводительных сетей на базе Ethernet. Участники сообщества выражают свою радость и подчеркивают положительное влияние UEC на их деятельность, отмечая его дух сотрудничества и общее видение будущего сетей. Увеличение числа компаний-членов свидетельствует о признании и расширении деятельности UEC.



На данный момент UEC имеет 715 отраслевых экспертов, которые активно участвуют в восьми рабочих группах, руководствуемых целями консорциума. Они способствуют развитию коммуникационных технологий на базе Ethernet и помогают достичь широкой функциональной совместимости и стабильности. Предусмотрена публикация первой версии спецификаций UEC в третьем квартале 2024 года.



UEC предлагает различные возможности для участия через свои восемь технических рабочих групп, охватывающих различные уровни сетевой инфраструктуры. Консорциум призывает заинтересованных сторон присоединиться к нему, способствуя сотрудничеству и внесению вклада в его успех.



Благодаря поддержке ведущих компаний-основателей, включая AMD, Arista, Broadcom, Cisco, Eviden (подразделение Atos), HPE, Intel, Meta и Microsoft, UEC продолжает занимать лидирующие позиции в разработке архитектуры коммуникационного стека на базе Ethernet для высокопроизводительных сетей.



Дополнительную информацию о консорциуме Ultra Ethernet Consortium (UEC) и его инициативах можно найти на его официальном сайте.