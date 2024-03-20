Apple планирует анонсировать обновленные модели iPad Pro, которые будут иметь серьезные изменения. Пользователям, собирающимся покупать M2 iPad Pro, рекомендуется подождать выхода OLED iPad Pro. Ожидается, что новая модель получит обновленный набор функций и измененную схему ценообразования. Внешний вид и характеристики OLED iPad Pro также значительно отличаются от текущих моделей.

Ожидается, что новый iPad Pro будет оснащен OLED-дисплеем, что привнесет заметные улучшения в качество изображения. Далее, OLED-дисплей потребляет меньше энергии, что обеспечит лучшее время работы от аккумулятора. Кроме того, OLED iPad Pro будет иметь более тонкий корпус и больший размер экрана. Также предполагается, что новый iPad Pro будет оснащен чипом M3 от Apple, который обеспечит улучшенную вычислительную и графическую производительность.

Еще одним значительным улучшением, которое будет в новом iPad Pro, является альбомная ориентация фронтальной камеры. В настоящее время как iPad Pro, так и iPad Air имеют фронтальные камеры в портретной ориентации, что не очень удобно для планшетов такого размера. Также стоит отметить, что OLED-панели имеют множество преимуществ по сравнению с ЖК- и мини-LED-дисплеями, таких как более глубокий черный цвет, лучший контраст и динамический диапазон. Ожидается, что OLED iPad Pro будет иметь улучшенную производительность и лучшую автономность работы благодаря применению OLED-технологии. В то же время тонкий корпус и больший размер экрана сделают устройство еще более удобным в использовании.

Ожидается, что Apple постепенно выпустит новые модели iPad Pro. Однако, сроки официального анонса и запуска остаются неизвестными. Тем не менее, ожидается, что новые модели будут доступны в ближайшее время. Поэтому, если вы собираетесь покупать iPad Pro, лучше подождать до анонса новых моделей и изучить их функционал и цены, чтобы сделать более информированный выбор.