NVIDIA предлагает свою технологию Omniverse для использования с устройством Apple Vision Pro, что расширяет возможности корпоративных цифровых двойников и пространственных вычислений. С помощью программного фреймворка, основанного на Omniverse Cloud API, разработчики могут легко передавать промышленные сцены с универсальным описанием сцены из приложений для создания контента на графической доставке NVIDIA (GDN) на устройство Apple Vision Pro.



На глобальной конференции NVIDIA была продемонстрирована возможность создания интерактивных цифровых двойников автомобилей с использованием высокоразрешающего дисплея Apple Vision Pro. В демонстрации участвовал дизайнер, использовавший приложение конфигуратора автомобиля, который позволяет выбирать окраску и отделку автомобиля. Технология пространственных вычислений объединяет трехмерные среды с физическим миром.



Для эффективного использования пространственных вычислений требуются дисплеи с высоким разрешением и мощные датчики. Новый рабочий процесс на базе Omniverse объединяет дисплеи Apple Vision Pro с облачным рендерингом RTX Enterprise от NVIDIA. Это позволяет передавать физические рендеры в реальном времени на Apple Vision Pro с высокой точностью визуализации.



Рабочий процесс также включает гибридный рендеринг, который сочетает локальный и удаленный рендеринг на устройстве. С помощью Omniverse RTX Renderer пользователи могут создавать полностью интерактивные объекты в одном приложении и передавать их в потоковом режиме с помощью GDN. NVIDIA GDN использует глобальную инфраструктуру для обеспечения плавной и точной интерактивности.



Рабочий процесс на базе Omniverse имеет широкий спектр применения. Дизайнеры могут использовать его для взаимодействия с достоверными симуляциями, чтобы видеть свои 3D-данные в реальном времени. В промышленных условиях проектировщики заводов могут взаимодействовать с полным набором инженерных данных и оптимизировать рабочие процессы. Разработчики и независимые разработчики программного обеспечения могут использовать инструменты Apple Vision Pro для взаимодействия с существующими данными в своих приложениях. Все это открывает новые возможности и перспективы для пространственных вычислений и творчества.