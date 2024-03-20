NVIDIA представила платформу NVIDIA Blackwell, которая изменит будущее вычислений и откроет новую эру технологий. Преобразующие технологии архитектуры GPU Blackwell позволят организациям создавать и запускать генеративный искусственный интеллект в реальном времени на триллионно-параметрических моделях на больших языках с 25-кратным снижением затрат и энергопотребления по сравнению с предыдущими моделями.



Одной из революционных возможностей GPU Blackwell является обработка данных, инженерное моделирование, автоматизация проектирования электроники, компьютерное проектирование лекарств, квантовые вычисления и генеративный искусственный интеллект. Выверенные сотрудничества с различными компаниями, такими как Amazon Web Services, Dell Technologies, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle, Tesla и xAI, свидетельствуют об ожидаемом положительном принятии платформы Blackwell.



Разработка NVIDIA предоставит необходимые инструменты для инноваций во всех отраслях. Совместная работа NVIDIA и Google DeepMind объединит технологии Blackwell с научными исследованиями DeepMind для обработки вычислительных нагрузок. Amazon Web Services является важным партнером для NVIDIA и продолжит представлять широкий спектр GPU решений в облаке. Компания Dell Technologies готова предоставить следующее поколение ускоренных продуктов и услуг на основе платформы Blackwell.



Крупные компании, такие как Meta, Microsoft, Oracle и xAI, также подчеркивают важность и потенциал генеративного искусственного интеллекта, который будет существенно улучшен с помощью Blackwell. Элон Маск отмечает, что аппаратное обеспечение NVIDIA является наилучшим для работы с искусственным интеллектом. Платформа Blackwell полностью соответствует этой цели и обеспечивает качественный и количественный прорыв в области искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных.



Платформа NVIDIA Blackwell представляет собой новый этап в развитии вычислений и технологий и открывает новые возможности для разных отраслей. С ее появлением организации смогут использовать генеративный искусственный интеллект в реальном времени на больших языках с низким энергопотреблением, что обещает переменить пейзаж технологий и инноваций.