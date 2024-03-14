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Apple AirTag помогла человеку вернуть его дорогой внедорожник Nissan Pathfinder после кражи

Строитель Пол Конвей из Лидса, Англия, оказался в затруднительном положении, когда понял, что его внедорожник Nissan Pathfinder угнали
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Строитель Пол Конвей из Лидса, Англия, оказался в затруднительном положении, когда понял, что его внедорожник Nissan Pathfinder угнали. Однако ему повезло: он установил на внедорожник метку Apple AirTag, которая вместе с полицией помогла ему отследить и вернуть автомобиль.
Жена Конвея купила комплект из четырех AirTag для их ключей, и он решил оставить один из них в машине как запасной. Спустя несколько месяцев после этого один из его работников, пользовавшийся автомобилем, сообщил ему, что машину угнали. Конвей рассказал, как его трясло, и он не мог поверить, что его внедорожник, его гордость и радость, был украден.

Я просто сидел и трясся, и тут вспомнил, что у меня в машине есть AirTag, - продолжил он, - зашел в приложение и увидел, что машина направляется из Лидса в Брэдфорд".

Конвей решил проявить смелость и проследить за сигналом - это могло быть большой ошибкой, но он поступил правильно и сообщил об этом в полицию. В конце концов, противостоять ворам или опытным преступникам в одиночку - не лучшая идея. К счастью, Конвею помогли власти.

К счастью, в конце концов Конвею удалось вернуть свой автомобиль, и, судя по всему, он был очень рад, что возвращение прошло успешно. В конце концов, купить машину может быть и просто, но в условиях нынешней экономики многие люди не могут даже думать об этом. В этом случае дешевый Apple AirTag помог Конвею спасти его гордость и радость. Это не первый случай, когда AirTag используется для чего-то подобного.

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