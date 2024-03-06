Криптовалюта Cardano (ADA) продолжает расти и может достигнуть отметки в $10, что приведет к повышению на 2 084%. Аналитик Али отмечает, что Cardano повторяет свой предыдущий бычий цикл, и если эта модель продолжится, то цена может сначала испытать короткую коррекцию, а затем параболически вырасти до $10.

За последние недели рос интерес инвесторов к Cardano, вызванный ростом сети и настроениями на рынке. Цена ADA в последние дни достигла максимума в $0,799 и продолжает укрепляться.

Если цена упадет, ключевым уровнем поддержки будет $0,64. Если восходящий тренд продолжится, цена может вырасти до $0,90 и затем до $1,25, где возможно сопротивление.