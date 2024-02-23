Компания Framework сообщила о выпуске своего нового ноутбука Framework Laptop 16 и радуется первым отзывам. Также было установлено, что первая партия — только начало разработки, и компания продолжит работу над долговечностью, возможностью модернизации и ремонтопригодностью.

Для разработчиков был представлен первый набор документации по внутреннему устройству ноутбука Framework Laptop 16. Кроме того, Framework Laptop 13 теперь доступен по цене менее 500 долларов в B-stock, а также представлены восстановленные версии ноутбуков последнего поколения.

В Factory Outlet также доступны 20 упаковок корпусов карт расширения для разработчиков по значительно сниженной цене. Карты расширения DisplayPort стали доступны для повторного использования, чтобы разработчики могли создавать собственные платы расширения. Компания рада новым креативным идеям от разработчиков.