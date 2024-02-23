Любители компьютерного железа с удовольствием обнаружат, что NBROS уже доступна для покупки, хотя дата доставки указана 29 февраля, что означает, что на данный момент вы можете сделать только предварительный заказ. Сделанная в Японии подставка для процессора стоит ¥1850 (~$12,34) с НДС, а ориентированный на M.2-дисплей - ¥2180 (~$14,54) - оба варианта предлагаются с бесплатной доставкой.

Подставка для дисплея NBROS NB-CPU-DP07 изготовлена из окрашенного в черный цвет железного покрытия, заявленная толщина составляет 1,6 мм, общие размеры - 65 x 65 x 50 мм, а вес - около 80 граммов, согласно листингу Yodobashi. Размеры поверхности дисплея не документированы, но сопроводительные фотографии показывают, что поддерживаются все виды процессоров, включая профили EPYC и Xeon.

В розничную упаковку входит несколько полезных дополнений: присоска, резиновые ножки и руководство по эксплуатации. Модель NB-M2SSD-DP06 - более крупная и тяжелая, ее размеры составляют 85 x 100 x 95 мм, а приблизительный вес - 250 г. В конструкции снова используется металлическая пластина NBROS толщиной 1,6 мм, но набор аксессуаров NB-M2SSD-DP06 немного отличается - вместо присоски вы получаете набор крепежных винтов. На его подставку можно закрепить самые громоздкие и прочные конструкции M.2 2280.