Компания CORSAIR выпустила новую игровую клавиатуру K65 PLUS WIRELESS
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Компания CORSAIR выпустила новую игровую клавиатуру K65 PLUS WIRELESS, которая имеет компактный 75-процентный профиль и отличается мощной производительностью. Клавиатура оснащена линейными переключателями CORSAIR MLX Red с предварительной смазкой, которые обеспечивают четкую отзывчивость и маслянистую гладкость при нажатии клавиш.
Кроме того, клавиатура имеет встроенный шумопоглощающий материал и накладки на клавиши из ПБТ, что создает точную акустику и устраняет внутренние шумы. K65 PLUS WIRELESS подключается через надежное беспроводное соединение с низкой задержкой на частоте 2,4 ГГц или по Bluetooth, обеспечивая сверхбыстрые перемещения.
Клавиатура также имеет многоцветную RGB-подсветку на каждую клавишу, которую можно настроить с помощью программного обеспечения CORSAIR iCUE. CORSAIR также предлагает скидку 50% на переключатели Holy Panda X при покупке K65 PLUS WIRELESS. Клавиатура уже доступна для покупки, и на нее предоставляется двухлетняя гарантия.
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