Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Компания CORSAIR выпустила новую игровую клавиатуру K65 PLUS WIRELESS

Клавиатура имеет встроенный шумопоглощающий материал и накладки на клавиши из ПБТ
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Компания CORSAIR выпустила новую игровую клавиатуру K65 PLUS WIRELESS, которая имеет компактный 75-процентный профиль и отличается мощной производительностью. Клавиатура оснащена линейными переключателями CORSAIR MLX Red с предварительной смазкой, которые обеспечивают четкую отзывчивость и маслянистую гладкость при нажатии клавиш.

Кроме того, клавиатура имеет встроенный шумопоглощающий материал и накладки на клавиши из ПБТ, что создает точную акустику и устраняет внутренние шумы. K65 PLUS WIRELESS подключается через надежное беспроводное соединение с низкой задержкой на частоте 2,4 ГГц или по Bluetooth, обеспечивая сверхбыстрые перемещения.

Клавиатура также имеет многоцветную RGB-подсветку на каждую клавишу, которую можно настроить с помощью программного обеспечения CORSAIR iCUE. CORSAIR также предлагает скидку 50% на переключатели Holy Panda X при покупке K65 PLUS WIRELESS. Клавиатура уже доступна для покупки, и на нее предоставляется двухлетняя гарантия.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

corsair
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
3
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi начинает выпуск HyperOS для большего количества устройств
5
Евросоюз назовёт именем Навального режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека
17
Ученые уточнили вероятное расположение гипотетической девятой планеты
2
Bild: В Германии придумали "хитрый план" как передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
3
Прорыв в лазерных технологиях от российских ученых НИИ "Полюс"
2
Астрономы обнаружили чёрную дыру J0529-4351, в 17 миллиардов раз больше нашего Солнца
+
Российский оверклокер установил три мировых рекорда при помощи Intel Core i7-14700KF на частоте 5.7 ГГц
9
"РВ": ВСУ пришлось использовать танки Leopard в момент острейшей ситуации в битве за село Победа
9
Disney обвинила зрителей в провале фильмов киновселенной «Marvel», «Звёздных войн» и «Русалочки»
10
Новое поколение процессоров AMD Zen 5 обещает революционный прирост производительности
9
Сбербанк разработал новый информационно-платежный терминал без картридера
1
«Ростех»: Курганмашзавод отгрузил первую партию БМП-3 в этом году
3
США и Россия продолжат сотрудничество в космосе даже после вывода МКС из эксплуатации
1
Tecno POVA 6 Pro появился в базе данных Geekbench
1
Первый в мире деревянный спутник призван решить проблему растущего космического мусора
1
NBC News: США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности
+
Индия отказалась от совместной модернизации Су-30МКИ с РФ и самостоятельно обновит истребитель
3
Эдвард Сноуден не подтвердил и не опроверг информацию, является ли он Сатоши Накамото
1
Samsung анонсировала новые технологии звука Auracast, 360 Audio и Auto Switch на своих устройствах
2
Последняя предварительная версия Windows 11 24H2 не запускается на процессоре Core 2 Quad
2

Популярные статьи

10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
13
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
47
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
44
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
+
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонну
+
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
24
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
84
Малыш из прошлого - крошечный тачфон из 2010 в современных реалиях
3
На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен
32

Сейчас обсуждают

Farhad Nedirov
02:29
Один из наиболее популярных производителей??? Их что десятки что-ли? Неудивительно что такую статью пишет человек у которого логика отсутствует от слова совсем
𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥. Не интересен, по многим критериям.
Александр Ушаков
02:28
Как можно сравнивать карты за 8к за 16к и за 60к.?? Разница колоссальная, как в цене так и в производительности.... И ты рекомендуешь 1660 super за 20к когда есть 3050 8gb за 23к
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
Максим Бардин
02:19
Пост ни о чем. Вот мой список: Самый дешёвый приемлемый проц для игр на сегодня это ryzen 5 2600 Если денег чуть больше, то можно взять r5 3600 с Авито Из нового это r5 5500 Если денег ещё больш...
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
Kira625
02:10
Судя по видео они ещё убирающиеся шасси не осилили ;)
Турецкий истребитель пятого поколения «KAAN» совершил первый полет
Алексей Соснов
01:39
Ничего нового - у криворуких разрабов всегда и во всем виноваты тупорылые пользователи .
Сталкивающимся со сбоями в играх Unreal Engine владельцам ЦП Intel рекомендуют проверить разгон
REY_B_
01:38
Движки фуфло. Ни плоских сопел, ни отклоняемого вектора, ни экранирования горячих частей....
Турецкий истребитель пятого поколения «KAAN» совершил первый полет
The-Light We-Cast
01:33
Переводила хлебопечка походу. Ужас какой-то, ничего не понять. Лучше б в оригинале скинули, больше толку было бы. Зачем лезть в перевод если это не ваше.
AMD Ryzen 7 8840U противостоит чипу Van Gogh Steam Deck в игровом тесте при мощности 10 Вт
daem0ns
01:30
не, ядрышки у них немного отличались, в основном количеством кэша. ХР1800 числился под кодовым именем "торобред" и работал в стоке на шине 133(правда большинство позволяло так же шелбаном включить...
Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров AMD за всю историю
Profit
01:16
американцы с немцами уже конкретно внаукраине сиранулись - теперь и за англосаксами очередь xDDDDDD
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
Виктор Черницкий
01:12
Подключаем этот ПК к 4к телику и запускаем фортнайт с такими же настройками ,что б картинка была как на пс5 и ждём запах гари с пекарни :) за одно смотрим на фпсы которые даёт пекарня .
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем