Arctic выпустила процессорные кулеры Liquid Freezer III AIO
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С момента выпуска Liquid Freezer завоевал бесчисленное количество наград. Новая премиальная серия Liquid Freezer III будет доступной по цене и будет выпускаться весь 2024 год. В третьем поколении отмеченной наградами серии водяных охладителей "все в одном" компания ARCTIC вновь подняла функциональность и дизайн на новый уровень.
Разработанный для обеспечения высокой производительности охлаждения, Liquid Freezer III может похвастаться дальнейшим развитием таких отличительных особенностей, как более эффективная холодная пластина, увеличенный вентилятор VRM и большая площадь поверхности радиатора для рассеивания тепла.
Еще одна новая особенность - возможность индивидуального управления: с помощью различных соединительных кабелей можно управлять и контролировать работу насоса, вентилятора VRM и вентилятора радиатора по принципу "все в одном", как в Liquid Freezer II, но также независимо друг от друга. Установка требует всего нескольких простых шагов, благодаря встроенному кабельному менеджменту к материнской плате нужно подключить только один кабель. Liquid Freezer III доступен в четырех размерах и трех версиях, предлагая идеальное сочетание производительности, технологий и дизайна для каждого.
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