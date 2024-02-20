Samsung и Vodafone провели успешную демонстрацию сквозного вызова с использованием процессоров AMD
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Samsung и Vodafone провели успешную демонстрацию сквозного вызова с использованием процессоров AMD, поддерживающих технологию Open RAN. Это первая такая демонстрация в отрасли и подтверждает ведущие позиции компаний в развитии экосистемы Open RAN.
В ходе демонстрации в лаборатории RandD Samsung был совершен звонок с использованием универсального программного обеспечения vRAN, совместимого с O-RAN, и процессоров AMD на серверах Supermicro, поддерживаемых платформой Wind River Studio CaaS. Цель демонстрации заключалась в проверке производительности, энергоэффективности и совместимости решений партнеров.
Это достижение помогает Samsung и Vodafone укрепить свои позиции на рынке Open RAN и расширить экосистему. В экосистеме Open RAN операторы могут строить и модернизировать сети более гибко и быстро, с более высокой производительностью. Samsung также представила новое сотрудничество с AMD для развития 5G vRAN и виртуализированной Open RAN.
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