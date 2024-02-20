Paradox Interactive представила игру-бродилку под названием Escape The Mad Empire
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Компания Paradox Interactive объявила о партнерстве с Escape the Mad Empire и представила игру-бродилку под названием "Escape The Mad Empire".
В игре игроки управляют отрядом героев, сталкивающихся с невыполнимыми задачами в апокалиптических подземельях, полных врагов, ловушек и смертельных схваток с боссами. Используя тактическую систему паузы, игроки могут применять сложные стратегии для достижения победы.
В игре также нужно управлять нестабильностью героев, развивать базу и бороться за выживание. Игроки могут победить Безумную Империю или погибнуть в ее ужасах. Paradox ARC является издателем игры, которая обещает быть глубокой и реиграбельной. В заключение, создатели игры благодарят за поддержку и приглашают всех насладиться демо-версией игры.
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