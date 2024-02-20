Pawsey Supercomputing Research Centre, австралийский исследовательский центр, добавляет платформу NVIDIA CUDA Quantum с ускоренными суперчипами NVIDIA Grace Hopper в свой Национальный инновационный центр суперкомпьютеров и квантовых вычислений. Исследователи будут использовать гибридную платформу CUDA Quantum для квантовых вычислений с открытым исходным кодом, а также оптимизированный набор библиотек и инструментов NVIDIA cuQuantum.

Grace Hopper объединяет архитектуры NVIDIA Grace CPU и Hopper GPU, обеспечивая высокую производительность для квантовых симуляций и взаимодействия с квантовой аппаратной инфраструктурой. CSIRO оценивает внутренний рынок квантовых вычислений в 2,5 миллиарда долларов в год с потенциалом создания 10 000 рабочих мест к 2040 году. Pawsey развернет систему для выполнения квантовых рабочих нагрузок на высокопроизводительных вычислительных системах с гибридными алгоритмами.

В Pawsey установлено восемь узлов NVIDIA Grace Hopper Superchip на базе модульной архитектуры NVIDIA MGX, обеспечивающих повышенную производительность и пропускную способность. Pawsey стремится сделать платформу NVIDIA Grace Hopper доступной для австралийского и международного квантового сообщества.