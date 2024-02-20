Японский миллиардер и основатель SoftBank Масайоши Сон планирует создать компанию по производству чипов искусственного интеллекта под названием "Izanagi", чтобы конкурировать с лидирующей компанией NVIDIA в этой области.

Сон намерен привлечь до 100 миллиардов долларов для проекта, используя свои наличные средства и обращаясь к суверенным фондам Ближнего Востока. Izanagi будет использовать существующую компанию Arm, принадлежащую SoftBank, для разработки передовых чипов, предназначенных для вычислений искусственного интеллекта. Чипы для ИИ пользуются растущим спросом, и SoftBank решает воспользоваться этим рынком, чтобы стать крупным игроком наравне с NVIDIA и другими компаниями.

Izanagi будет разрабатывать передовые архитектуры чипов для использования в следующем поколении приложений искусственного интеллекта. Пока неясно, будет ли это проект по обучению или вычислению искусственного интеллекта, но Сон стремится к достижению высоких целей с Izanagi, хотя проект представляет собой значительное испытание для его видения и финансовых возможностей.