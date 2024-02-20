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Джим Келлер предлагает разработать чипы ИИ для Сэма Альтмана менее чем за 1 триллион долларов

Джим Келлер не нуждается в представлении - знаменитый архитектор VLSI уже несколько десятилетий разрабатывает устройства для обработки чисел всех форм и размеров для крупнейших технологических компаний
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Если вы пропустили, Сэм Олтман из OpenAI в конце прошлой недели взорвал интернет, представив Sora, генеративный ИИ, который может создавать фотореалистичные видеоклипы на основе подсказок со смертельной точностью. В то время как Альтман и его коллеги по индустрии генеративного ИИ весело проводили время, создавая видеоролики по подсказкам публики на сайте X, стало совершенно ясно, что единственное, что сдерживает демократизацию генеративного ИИ, - это объем чипов ускорителей ИИ. Альтман хочет решить эту проблему, разработав собственное оборудование для ускорения ИИ с нуля. Изначально он предлагал вложить в проект потусторонние 7 триллионов долларов - то, что невозможно на финансовых рынках, но возможно только при "печатании денег" или через инвестиции суверенных фондов.

Джим Келлер не нуждается в представлении - знаменитый архитектор VLSI уже несколько десятилетий разрабатывает устройства для обработки чисел всех форм и размеров для крупнейших технологических компаний, включая Intel, Apple и AMD, и это только некоторые из них. Когда в рамках своего победного реверанса "Вас это не развлекает?" Альтман предположил, что его видение будущего требует еще больших инвестиций в размере 8 триллионов долларов, Келлер ответил, что он может разработать чип ИИ менее чем за 1 триллион долларов. Действительно ли Альтману нужно несколько триллионов долларов, чтобы создать чип искусственного интеллекта по себестоимости и в объемах, необходимых для внедрения ИИ в массы?

ИИ-ускоритель Альтмана должен быть специально создан для его приложений, чтобы обойти лидера рынка NVIDIA по соотношению цена/производительность, иметь все необходимые IP-блоки для его реализации и, что более важно, поставляться в достаточно больших объемах, чтобы реализовать масштаб того, что Альтман хочет сделать. Это неизбежно потребует некоторых приобретений, и самым крупным из них должна стать передовая компания по производству чипов. Возможно, триллионы долларов потребуются не для того, чтобы разработать чип ИИ, а для того, чтобы получить контроль над его производством. Для этого может потребоваться приобретение уже существующей литографической компании, способной работать с новейшими новыми литейными узлами.

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