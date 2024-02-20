По всей вероятности, мы увидим еще больше утечек информации о предварительном выпуске Intel Core i9-14900KS по мере приближения к середине марта, когда, по слухам, его выпустят. Их последнее открытие указывает на коды продуктов "BX8071514900KS" и "CM8071504820506", а также на два объявления в веб-магазине PC21 France. Судя по всему, Intel собирается предложить свою предстоящую ограниченную серию убер-флагмана Raptor Lake Refresh в двух разных вариантах: первый - это традиционная коробочная упаковка, а второй - вариант с лотком (для системных интеграторов).

Как отмечает VideoCardz, это не редкость, когда OEM-детали попадают в розничные каналы - подобные случаи уже просачивались в прошлом. Вариант с лотком без излишеств: "предлагает более экономичный вариант для пользователей, которым не нужна причудливая упаковка или кулеры в комплекте, что делает его бюджетным выбором для нового процессора".

Core i9-14900KS - далеко не самый выгодный для кошелька вариант, однако, судя по несвоевременным объявлениям, OEM-вариант позволяет сэкономить в общей сложности 16 евро (~17,25 доллара США), если сравнивать его со своим модным собратом в коробке. Французский ритейлер утверждает, что оба продукта находятся под заказом, а на складах компании их нет.

Коробочный Core i9-14900KS стоит 768,34 евро (~828 долларов) с учетом налогов, в то время как за вариант с лотком придется заплатить 752,62 евро (~811 долларов) с учетом НДС. Эти утечки могут измениться - возможно, текущие цены основаны на предварительных оценках дистрибьютора. На сайте PC21 France не указаны цены на уже выпущенные модели Core i9-14900K и 14900KF, но VideoCardz проверил другие розничные объявления в стране - по их мнению, разница между "K" и "KS" составляет 146 евро (в лучшем случае).