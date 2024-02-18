Согласно сообщению Bloomberg, компания Intel стремится привлечь не менее 2 миллиардов долларов от инвесторов для расширения своего производственного предприятия в Лейкслипе (Ирландия), известного как Fab 34. Чипмейкер нанял консультанта для поиска потенциальных инвесторов, заинтересованных в предоставлении капитала для проекта. В настоящее время Fab 34 является единственным европейским заводом Intel по производству чипов, использующим передовую экстремальную ультрафиолетовую (EUV) литографию.

Здесь производятся процессоры на 4-м технологическом узле Intel, включая вычислительные плитки для клиентских CPU Meteor Lake и ожидаемые в будущем чипы Xeon для центров обработки данных. Хотя 2 миллиарда долларов не могут сегодня финансировать строительство совершенно новой фабрики, они могут поддержать значительное расширение или модернизацию существующих мощностей. Скорее всего, Intel намерена увеличить объем производства на фабрике 34 и/или перевести ее на более современные технологии класса 3 нм, такие как Intel 3, Intel 20A или Intel 18A.

Расширение производства соответствует потребностям Intel в собственной продукции и ее бизнеса Intel Foundry Services, обеспечивающего контрактное производство. Ранее Intel получила от компании Brookfield Infrastructure инвестиции в размере 15 миллиардов долларов для своих заводов в Аризоне в обмен на 49 % акций, что демонстрирует готовность компании к партнерству для привлечения капитала в производственные проекты. Сделка с Brookfield также создала прецедент использования внешнего финансирования для пополнения собственного бюджета Intel. Она обеспечила 15 миллиардов долларов фактически свободного денежного потока, который Intel может перенаправить на другие приоритеты, такие как строительство новых заводов, без увеличения долга. Последние усилия Intel по привлечению средств на строительство завода в Ирландии следуют аналогичной модели инвестирования в акционерный капитал, которая позволяет привлечь внешний капитал для поддержки планов по расширению производства. Приобретение высокотехнологичного EUV-оборудования для производства требует значительных затрат, поскольку стоимость таких машин может достигать 380 миллионов долларов.