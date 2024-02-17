MSI и Ubisoft идут под парусами, представив аппаратные комплекты "Череп и кости"
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Компания MSI объявила о возобновлении сотрудничества с Ubisoft для предоставления геймерам уникального опыта в игре "Череп и кости". Специальное предложение от MSI позволяет получить игру в подарок при покупке определенных продуктов, таких как материнские платы серии Z790 MAX, корпус MPG GUNGNIR 300 Series, блок питания MEG Ai1300P PCIE5, жидкостный кулер MSI MAG CORELIQUID E Series и видеокарты MSI GeForce RTX 40 SUPER Series.
Материнские платы Z790 MAX оснащены процессорами Intel Core 14-го поколения и новейшей технологией Wi-Fi 7 для более эффективной работы. Корпус MPG GUNGNIR 300 Series обеспечивает отличную производительность охлаждения, блок питания MEG Ai1300P PCIE5 готов к работе с ATX 3.0 и PCIe 5.0, жидкостный кулер MAG CORELIQUID E Series повышает эффективность системы охлаждения, а видеокарты GeForce RTX 40 SUPER Series оснащены передовыми технологиями искусственного интеллекта. Предложение действует с 16 февраля по 16 марта 2024 года.
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