В бета-версии MSI Afterburner 4.6.6 объявляется прекращение поддержки операционной системы Windows XP. Команда разработчиков перешла на компилятор VC++ 2022, что привело к невозможности запуска программы на Windows XP.

Данное изменение объясняется увеличением размера обязательных дистрибутивов VC++ 2022 runtime, а также желанием избежать предоставления раздутого дистрибутива. Разработчики также добавили поддержку контроля напряжения для видеокарт серии AMD RADEON RX 7800XT и некоторых будущих идентификаторов PCI-устройств NVIDIA GPU в базу данных оборудования.

В новой версии софта также произошли улучшения в отображении интерфейса пользователя при изменении масштаба DPI и были исправлены некоторые ошибки. Кроме того, RivaTuner Statistics Server был обновлен до версии 7.3.5 и получил более 90 улучшений и новых возможностей, включая поддержку программируемых условных слоев, интеграцию PresentMon и NVIDIA Reflex.