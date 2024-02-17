Intel разрабатывает адаптивный фильтр повышения резкости для своего нового дисплейного движка Lunar Lake Xe2. Этот фильтр позволяет повысить качество изображения, избегая проблемы с чрезмерным повышением резкости и потерей естественных деталей.

Это улучшение будет доступно как в игровых, так и в неигровых сценариях, таких как просмотр фотографий и изображений. Пользователи смогут устанавливать желаемую силу резкости в диапазоне от 0 до 255, где 1 - это минимальная, а 255 - максимальная резкость. Также будет возможность отключить резкость полностью.

Работа адаптивного фильтра будет зависеть от размера крана и применяться к определенной области пикселей. Коэффициенты будут использоваться для создания значения альфа, которое смешивается с исходным изображением. Разработка реализации функции повышения резкости в пользовательском пространстве и IGT все еще продолжается.