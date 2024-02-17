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HYTE выпустила новый корпус Y70 в ответ на ошеломляющий спрос на Y70 Touch

Доступная в четырех цветовых вариантах: белоснежный, белый/черный, черный/черный и красный/черный, модель Y70 обеспечивает привычное удовлетворение от непрерывного панорамного обзора системы
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Компания HYTE, ведущий производитель передовых компонентов и периферийных устройств для ПК, сегодня выпустила новый корпус Y70 в ответ на огромный спрос на популярную модель Y70 Touch, расширив свою фирменную серию корпусов Y. Корпус Y70 обеспечит поклонникам HYTE привычный внешний вид и ощущения от модели Y60 с расширенной поддержкой GPU и тепловых режимов в модели Y70 Touch. "Глубина проработки, которую мы вложили в HYTE Y70, не имеет себе равных", - говорит Роб Теллер, директор по продукции HYTE. "Каждое измерение было переосмыслено и усовершенствовано по сравнению с Y60, что позволило добиться исключительной эстетики, тепловых характеристик и впечатлений от сборки".

Доступная в четырех цветовых вариантах: белоснежный, белый/черный, черный/черный и красный/черный, модель Y70 обеспечивает привычное удовлетворение от непрерывного панорамного обзора системы, которое можно ощутить в модели Y60, в расширенном формате. С внешними размерами 470 x 320 x 470 мм и расширенной совместимостью с четырьмя слотами для GPU HYTE Y70 продолжает эстетический дизайн серии Y с эксклюзивной вертикальной установкой GPU, обеспечиваемой подобранным по цвету кабелем 4.0 PCIe riser. Готовые к установке самых энергоемких видеокарт, доступных на рынке, пользователи могут установить до трех 120-мм вентиляторов в цоколе Y70, чтобы обеспечить прямой поток воздуха к GPU.

Знаковая схема вентиляции HYTE серии Y продолжается в модели Y70 и была оптимизирована с учетом более низкого сопротивления для увеличения воздушного потока и мощности охлаждения. Сбоку и на регулируемом верхнем кронштейне корпуса можно установить до 360 мм радиатора, а внутри Y70 можно удобно разместить до 180 мм воздушного кулера.

В настоящее время корпус Y70 доступен для покупки в США и Канаде на сайте HYTE.com по цене $219,99 USD и доступен для предварительного заказа в некоторых местных розничных магазинах по следующим ценам: €229,99, £219,99.


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