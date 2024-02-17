AMD Ryzen 9 7900X3D - это средний представитель серии 7000X3D, который часто игнорируется, после действующего чемпиона игровых процессоров Ryzen 7 7800X3D и флагмана компании Ryzen 9 7950X3D, который работает в пределах 5% от 7800X3D в играх, но с добавлением 8 ядер, которые повышают его производительность по сравнению с Core i9-14900K. Цена на 7900X3D на Amazon упала до 409 долларов, что значительно отличается от стартовой цены в 600 долларов. По этой цене 7900X3D будет конкурировать с Intel Core i7-14700K, который продается за 400 долларов, и его собратом с отключенным iGPU, i7-14700KF, который продается за 392 доллара.

Ryzen 9 7900X3D - это 12-ядерный/24-потоковый процессор с двумя ПЗС-матрицами. Первая из двух ПЗС-матриц имеет 96 МБ кэш-памяти L3 благодаря технологии 3D Vertical Cache (3D V-cache), в то время как вторая представляет собой обычную ПЗС-матрицу всего с 32 МБ кэш-памяти L3 на кристалле, но которая может поддерживать более высокие тактовые частоты, чем ПЗС-матрица 3D V-cache. Аналогичный 16-ядерный флагман 7950X3D можно приобрести за 600 долларов, что примерно на 50 долларов дороже, чем i9-14900K, в то время как 7800X3D продается за 370 долларов.