Новый Eiswolf 2 AiO доступен для пользовательских дизайнов графических процессоров RX 7900 XT/XTX. Alphacool расширяет ассортимент своей продукции и предлагает инновационное решение для охлаждения видеокарт AMD RX 7900 XT/XTX - Fullcover GPU AIO. Эти кулеры отлично справляются с отведением огромного количества тепла, выделяемого новыми видеокартами.

Очень хороший поток воды и большая поверхность охлаждения являются результатом особенно филигранной структуры ребер. Струйная пластина с усовершенствованным двигателем притока идеально распределяет воду по ребрам охлаждения. Хромированное покрытие кулера обеспечивает стойкую защиту от кислот, царапин и повреждений, а также прекрасную однородность и исключительный блеск. Дизайн кулера Aurora впечатляет визуально спокойным и простым дизайном, а также удивительно равномерным освещением, которое достигается с помощью RGB-светодиодов с цифровой адресацией.

Расширяемый Eiswolf 2 обеспечивает всестороннюю защиту и гарантирует, что его пользователь сможет легко получить доступ к производительной системе водяного охлаждения графического процессора. В комплект также входят радиатор NexXxos ST30 диаметром 360 мм, вентиляторы Rise Aurora диаметром 120 мм, насос DC-LT 2 и шланги TPV с быстроразъемным соединением.

Eiswolf 2 AiO - 360 мм для RX 7900 XT Reference и RX 7900 XTX Merc 310 теперь доступны в интернет-магазине Alphacool.