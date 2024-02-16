Компания Thermaltake представила корпус View 270 TG ARGB - линейку корпусов ATX mid-tower с левым передним углом без стоек, обеспечивающим беспрепятственный обзор вашей сборки. Как и в ZALMAN P10, в этом корпусе используется не цельное стекло, а две плоские панели из закаленного стекла, которые соединяются в углу, поэтому вы заметите линию края.

Тем не менее это лучше, чем столбик толщиной в дюйм. Как и ZALMAN P10, Thermaltake View 270 TG ARGB имеет горизонтальное расположение перегородок, которое распространяется даже на внешний вид - закаленное стекло закрывает только верхний отсек. Нижний отсек с отсеками для БП и накопителей имеет статичные перфорированные панели вдоль левой и передней сторон, а доступ к нему осуществляется только через цельную правую боковую панель.

Правая панель имеет перфорацию спереди, совпадающую с боковым креплением радиатора. Интересным моментом в этом креплении является то, что оно полностью расположено в пространстве за лотком материнской платы, не вторгается в отсек для материнской платы и позволяет установить 360-мм радиатор, при этом его вентиляторы никак не мешают длинным видеокартам.

В лоток для материнской платы помещаются материнские платы формата E-ATX (или меньше) с 7 слотами расширения; есть место для видеокарт длиной до 42 см и процессорных кулеров высотой до 18 см, так что есть много места для борьбы с кабелем 12VHPWR вашей видеокарты. Крепления для вентиляторов и радиаторов, помимо 3х 120 мм боковых креплений, о которых говорилось выше, включают три верхних крепления 140 мм / 120 мм, на которые можно установить радиатор размером до 360 мм, и 120 мм задний выхлоп.

Перегородка, разделяющая нижний и верхний отсеки, перфорирована, и сюда можно установить до трех 120-мм вентиляторов. Размеры корпуса составляют 230 мм x 454 мм x 456 мм (ШхДхГ), вес - 6,3 кг. Все его металлические элементы изготовлены из стали SECC. Корпус поставляется в четырех цветовых вариантах - черном (CA-1Y7-00M1WN-00), снежном (CA- 1Y7-00M6WN-00), синем (CA-1Y7-00MFWN-000) и зеленом (CA-1Y7-00MEWN-00). В комплект поставки входит задний 120-мм вентилятор с адресной RGB-подсветкой. О ценах компания не сообщила.